Пять человек спасли при пожаре в Рубцовске

Пожар произошёл в многоэтажке по улице Дзержинского в Рубцовске. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

«Возгорание было оперативно ликвидировано прибывшими спасателями, его площадь составила около 4 кв. м», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работали 12 человек личного состава и 2 автоцистерны.

Из горящего дома пожарные вывели пять человек. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что из многоквартирного дома в Барнауле спасли семь человек, в том числе одного ребёнка.