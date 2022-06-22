Пять человек спасли при пожаре в Рубцовске
На месте происшествия работали 12 человек личного состава и 2 автоцистерны
22 июня 2022, 12:25, Илья Звягинцев
Пожар произошёл в многоэтажке по улице Дзержинского в Рубцовске. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
«Возгорание было оперативно ликвидировано прибывшими спасателями, его площадь составила около 4 кв. м», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работали 12 человек личного состава и 2 автоцистерны.
Из горящего дома пожарные вывели пять человек. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее сообщалось, что из многоквартирного дома в Барнауле спасли семь человек, в том числе одного ребёнка.
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