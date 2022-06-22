Семь человек эвакуировали во время ночного пожара в многоэтажке Барнаула
Инцидент случился в одном из жилых домов на проспекте Ленина
22 июня 2022, 08:15, Никита Черников
Из многоквартирного дома в Барнауле спасли семь человек, в том числе одного ребёнка, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Пожар случился в ночь на 22 июня. В одной из квартир многоэтажки на проспекте Ленина горели вещи и мебель. По данным «В курсе 22», это произошло в Доме под шпилем.
В тушении участвовали 27 пожарных и пять автоцистерн. Ликвидировать пламя удалось на ранней стадии развития, площадь составила около 10 кв. м.
Причины случившегося не уточняются.
Ранее в Барнауле почти 30 человек тушили крупный пожар в частном жилом доме.
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