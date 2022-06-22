Семь человек эвакуировали во время ночного пожара в многоэтажке Барнаула

Из многоквартирного дома в Барнауле спасли семь человек, в том числе одного ребёнка, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар случился в ночь на 22 июня. В одной из квартир многоэтажки на проспекте Ленина горели вещи и мебель. По данным «В курсе 22», это произошло в Доме под шпилем.

В тушении участвовали 27 пожарных и пять автоцистерн. Ликвидировать пламя удалось на ранней стадии развития, площадь составила около 10 кв. м.

Причины случившегося не уточняются.

Ранее в Барнауле почти 30 человек тушили крупный пожар в частном жилом доме.