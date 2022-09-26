Семеро детей погибли в результате нападения на школу в Ижевске. Обновлено

В результате нападения на школу в Ижевске погибли 13 человек и 21 — ранены, сообщили в СК РФ.

Отмечается, что нападавший, который также скончался, был одет в футболку с нацистской символикой. Его личность устанавливается.

Напомним, вооружённый человек ворвался в школу № 88 в Ижевске 26 сентября. На место происшествия прибыл глава Удмуртии, а также представители спецслужб.

Обновлено

Как уточняет РИА «Новости», число погибших в результате нападения увеличилось до 13 человек, семеро из них — дети. Ранены 14 детей и семеро взрослых.