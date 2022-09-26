Семеро детей погибли в результате нападения на школу в Ижевске. Обновлено
Стрелявший, который также скончался, был одет в футболку с нацистской символикой
26 сентября 2022, 16:19, Илья Звягинцев
В результате нападения на школу в Ижевске погибли 13 человек и 21 — ранены, сообщили в СК РФ.
Отмечается, что нападавший, который также скончался, был одет в футболку с нацистской символикой. Его личность устанавливается.
Напомним, вооружённый человек ворвался в школу № 88 в Ижевске 26 сентября. На место происшествия прибыл глава Удмуртии, а также представители спецслужб.
Обновлено
Как уточняет РИА «Новости», число погибших в результате нападения увеличилось до 13 человек, семеро из них — дети. Ранены 14 детей и семеро взрослых.
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