Пятеро детей утонули в Алтайском крае с начала купального сезона

С начала купального сезона в Алтайском крае в водоёмах утонули пятеро детей. Об этом сообщили в региональном СК.

Последний случай произошёл под Заринском 29 июня. 17-летняя выпускница утонула в озере в селе Тягун.

Девушка поехала на отдых с одноклассниками, а когда они пошли искупаться, она ушла под воду и утонула.

Следователи расследуют уголовное дело по данному факту.

«Кроме того, 26 июня в одном из озёр в городе Барнауле утонул 17-летний подросток. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Барнаула проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.

Правоохранители напомнили жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности.