Пятеро детей утонули в Алтайском крае с начала купального сезона
Одним из последних случаев стало утопление 17-летний выпускницы в озере под Заринском
С начала купального сезона в Алтайском крае в водоёмах утонули пятеро детей. Об этом сообщили в региональном СК.
Последний случай произошёл под Заринском 29 июня. 17-летняя выпускница утонула в озере в селе Тягун.
Девушка поехала на отдых с одноклассниками, а когда они пошли искупаться, она ушла под воду и утонула.
Следователи расследуют уголовное дело по данному факту.
«Кроме того, 26 июня в одном из озёр в городе Барнауле утонул 17-летний подросток. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Барнаула проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.
Правоохранители напомнили жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности.