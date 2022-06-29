Выпускница утонула во время отдыха с одноклассниками в селе Тягун

27 июня на одной из туристических баз в селе Тягун утонула 17-летняя девушка. Об этом сообщает газета «Наш город Заринск».

По предварительной информации, вместе с одноклассниками выпускница отправилась на отдых. В какой-то момент отдыхающие решили искупаться в озере, где девушка и утонула.

Следователи устанавливают подробности и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что под Барнаулом мужчина спас едва не утонувшую девочку. Люди достали её со дна, но не могли откачать, пока один из отдыхающих не пришёл на помощь и не сделал ребёнку искусственное дыхание.