Пять машин попали в ДТП на Алтае, есть погибший

Смертельное ДТП произошло в Бийске с участием пяти автомобилей, сообщает «Бийск 22».

По данным паблика, инцидент случился на улице Каховской 4 августа. При каких обстоятельств произошла авария, не уточняется.

«Известно об одном погибшем и одном пострадавшем», — говорится в сообщении.

Фото: «Бийск 22»

4 августа в Первомайском районе три человека пострадали в ДТП с участием военного автомобиля.