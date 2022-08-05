Пять машин попали в ДТП на Алтае, есть погибший
Очевидцы также сообщают об одном пострадавшем
5 августа 2022, 10:15, Никита Черников
Смертельное ДТП произошло в Бийске с участием пяти автомобилей, сообщает «Бийск 22».
По данным паблика, инцидент случился на улице Каховской 4 августа. При каких обстоятельств произошла авария, не уточняется.
«Известно об одном погибшем и одном пострадавшем», — говорится в сообщении.
Фото: «Бийск 22»
4 августа в Первомайском районе три человека пострадали в ДТП с участием военного автомобиля.
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