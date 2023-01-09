Пятеро пострадали. СК выясняет причины переворота рейсового автобуса на Алтае

Следователи проверят перевозчика «на предмет надлежащей организации услуг»

09 января 2023, 12:34, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае проводится доследственная проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает региональный СК.

Напомним, рано утром 9 января на территории Панкрушихинского района перевернулся рейсовый междугородний автобус с 54 пассажирами, следовавший по маршруту Караганда — Новосибирск.

«Пять человек, в том числе 12-летняя девочка, получили ушибы мягких тканей. Никому из людей госпитализация не потребовалась», — рассказали в ведомстве.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, а также проверить действия перевозчика «на предмет надлежащей организации услуг по перевозке пассажиров».