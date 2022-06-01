Пылевая буря добралась до Барнаула. Ветер валит деревья и рушит хрупкие конструкции

Пылевая буря, которая идёт по Алтайскому краю, дошла до Барнаула. Об этом рассказывают очевидцы в социальных сетях.

В сообществе «Инцидент Барнаул» опубликовали видеозапись, на которой показаны тёмные тучи, нависшие над городом. По словам автора ролика, сильный ветер разносит пыль, ломает деревья и сносит хрупкие конструкции.

Горожанин отметил, что уже встретил на пути несколько сломанных деревьев.

Также подписчики сообщества рассказали о том, что сильным ветром на Докучаево сдуло торговые палатки и перевернуло ящики. Теперь по всему району летает мусор.

Ранее в социальных сетях о последствиях пылевой бури рассказывали жители Рубцовска.