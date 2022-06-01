Расчлененное тело младенца нашли на берегу реки в российском селе

В посёлке Мальков Тюменской области на берегу реки обнаружили расчленённое тело младенца. Об этом сообщают «Известия».

Убитого ребёнка 29 мая нашёл местный лесник. Тело было спрятано в траве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 106 Уголовного кодекса («Убийство матерью новорождённого»). Отмечается, что личность человека, совершившего убийство, не определена.

Полиция разыскивает мать ребёнка.

По предварительным данным, ему было около двух недель.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай двоих детей изъяли из семьи из-за того, что учителя обнаружили у одного из них следы побоев.