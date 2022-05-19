В Республике Алтай двоих детей забрали из семьи из-за обнаруженных на них следов побоев

В Республике Алтай двоих детей забрали из семьи после того, как учителя обнаружили на их телах следы побоев. Об этом сообщили в региональном СК.

По информации следствия, 29-летняя женщина, используя малозначительные поводы, систематически причиняла своему девятилетнему сыну психические и физические страдания.

Когда учителя заметили следы побоев, они поговорили с ребёнком и узнали, откуда они появились. После этого педагоги обратились в правоохранительные органы.

«В ходе организованной проверки факты совершения в отношении малолетнего противоправных действий нашли своё подтверждение, оба несовершеннолетних ребёнка изъяты из семьи до принятия судом решения по уголовному делу и помещены в специализированное учреждение социального типа», — сказано на сайте ведомства.

Следователи проводят ряд необходимых процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчину осудят за изнасилование своих дочерей, которым было по 10 и 13 лет.