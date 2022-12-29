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Сибиряк насмерть разбился на горнолыжном курорте в Кузбассе

Мужчина врезался в снежную пушку, которая была закрыта тонким матом

29 декабря 2022, 09:04, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Новосибирец насмерть разбился на горнолыжной трассе в Кузбассе. Об этом сообщает НГС.

Супруга погибшего рассказала о том, что мужчина в день своей смерти долгое время катался на разных трассах, а во время спуска по сложному склону он увидел перед собой ребенка и попытался избежать столкновения.

Новосибирец повернул и врезался в снежную пушку, которая стояла рядом со склоном. Отмечается, что ограждений вокруг нее не было, а сама массивная конструкция была накрыта одним тонким матом.

Сообщается, что правоохранители проводят проверку по факту смерти мужчины.

Комментарии 10

  • На горнолыжках бьются регулярно, чо уж.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, На горнолыжках бьются регулярно, чо уж. --- Запретить их, как горки запретили!!!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Запретить их, как горки запретили!!! - там горки естественные, что вы собрались запрещать?) Идиотов? Ну да, с плюшками просто перестали пускать на подъемники, после того, как две пьяные дуры насмерть ушатались.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Откуда там плюшечники, ку-ку что ли.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Откуда там плюшечники, ку-ку что ли. - Отличненько. Беглый поиск показывает, что не далее как в 2021 там был очередной смертельный случай именно на тюбинге. Но еще раньше было, когда две не очень трезвые мадам ушатались об опору, если мне память не изменяет, или это была елка. Так что талантов в земле русской много. В том числе и тех, кто катается на "плюшках" где угодно. Хоть по горнолыжной трассе.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Откуда взялся ребенок на сложном склоне?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Откуда взялся ребенок на сложном склоне? - пушки там вроде раньше только на Е были, нет там сложных трасс.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Откуда взялся ребенок на сложном склоне? ---- Как всегда в России "Вдруг, откуда ни возьмись..."
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Хотел экстрима, получил его, все просто. Любой кто лезет на горнолыжку должен всегда помнить что это экстремальный вид спорта и закончится катание может фатально. И чтобы потом родственники сопли не размазывали по всей округе и не искали виноватых.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Откуда взялся ребенок на сложном склоне? - Если это сектор Е, вроде пушки только там были раньше - то нет там сложного склона.
    29 декабря, Гость   Ответить
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