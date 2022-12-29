Сибиряк насмерть разбился на горнолыжном курорте в Кузбассе

Мужчина врезался в снежную пушку, которая была закрыта тонким матом

29 декабря 2022, 09:04, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Новосибирец насмерть разбился на горнолыжной трассе в Кузбассе. Об этом сообщает НГС.

Супруга погибшего рассказала о том, что мужчина в день своей смерти долгое время катался на разных трассах, а во время спуска по сложному склону он увидел перед собой ребенка и попытался избежать столкновения.

Новосибирец повернул и врезался в снежную пушку, которая стояла рядом со склоном. Отмечается, что ограждений вокруг нее не было, а сама массивная конструкция была накрыта одним тонким матом.

Сообщается, что правоохранители проводят проверку по факту смерти мужчины.