Автобус и грузовик столкнулись в Алтайском крае

Автобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе между селом Залесово Алтайского края и границей с Кузбассом, сообщает «Инцидент Барнаул».

На опубликованных кадрах можно заметить, что большегруз в результате столкновения получил серьёзные повреждения, а автобус улетел в кювет. Последний, судя по всему, был с пассажирами.

Фото: «Инцидент Барнаул»

При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли в нём пострадавшие, пока неизвестно.

3 ноября на выезде из Бийска столкнулись два автомобиля такси. Водителей госпитализировали.