Автобус и грузовик столкнулись в Алтайском крае
ДТП случилось неподалёку от села Залесово — рядом с границей Кемеровской области
4 ноября 2022, 12:08, Никита Черников
Автобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе между селом Залесово Алтайского края и границей с Кузбассом, сообщает «Инцидент Барнаул».
На опубликованных кадрах можно заметить, что большегруз в результате столкновения получил серьёзные повреждения, а автобус улетел в кювет. Последний, судя по всему, был с пассажирами.
Фото: «Инцидент Барнаул»
При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли в нём пострадавшие, пока неизвестно.
3 ноября на выезде из Бийска столкнулись два автомобиля такси. Водителей госпитализировали.
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