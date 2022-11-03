Водителей госпитализировали. Стали известны подробности жёсткого ДТП в Бийске, где столкнулись два такси

Один из автомобилистов выехал на встречную полосу

3 ноября 2022, 12:00, Никита Черников

В полиции рассказали подробности жёсткого ДТП с участием двух автомобилей такси в Бийске.

Авария случилась 3 ноября около 08:40 в районе дома № 78 по переулку Шубенскому.

Предварительно установили, что водитель 2002 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем под управлением мужчины 1983 года рождения.

Фото: аварком «Авто эксперт» / «Бийск 22»

Оба водителя пострадали, госпитализированы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

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