Родителей выставленного на мороз мальчика из Шелаболихи лишили родительских прав

Родителей выставленного на мороз мальчика из Шелаболихинского района лишили родительских прав, сообщают «Вести Алтай». Причём наказание коснулось не только матери, которая вместе с сожителем издевалась над ребёнком и его братьями, но и отца, в инциденте не участвовавшего.

В органах опеки рассказали, что суд наказал ещё и отца, поскольку того не заботит происходящее с детьми — вместо воспитания он переезжает из района в район и не имеет постоянной работы. Он забирал детей себе в апреле прошлого года, когда их серьёзно избили, но потом вернул бывшей супруге. Также отец после недавней выписки сыновей из больницы добровольно согласился отдать их в детдом.

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Отчим братьев на прошлой неделе получил два года колонии за прошлогодние избиения, однако следствие из-за выставления на мороз ещё ведётся.

Напомним, обнажённого мальчика на улице обнаружила сельчанка, которая услышала его плач. Женщина сняла увиденное на телефон и опубликовала в социальных сетях.

Позднее стало известно, что детей у матери ранее уже изымали. В сентябре 2021 года её хотели лишить родительских прав, но разбирательство отложили. Органы опеки забрали из семьи троих детей, пострадавший мальчик находится под наблюдением врачей в районной больнице.