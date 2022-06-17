Российский военный самолет разбился в Белгородской области

В Белгородской области 17 июня разбился российский штурмовик Су-25, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Инцидент случился во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта. Воздушное судно рухнуло в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

Лётчик успел катапультироваться, он жив, подчеркнули в округе.

Вероятной причиной произошедшего в пресс-службе назвали техническую неисправность.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ядерная ракета «Сармат» не будет спрашивать разрешения на пролёт у «трусливых болгар».