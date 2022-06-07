Рогозин заявил, что ядерная ракета «Сармат» не будет спрашивать разрешения на пролет у «трусливых болгар»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал преимущество межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Своими мыслями на этот счёт руководитель госкорпорации поделился в заблокированном в России Twitter.

«Вот чем хорош „Сармат“? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласие на пролёт спрашивать не будет. Равно как и у прочих шведов», — написал он.

В начале июня Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропустить самолёт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Сербию.

В мае Рогозин заявил, что Россия поставит на боевое дежурство почти 50 ракет «Сармат» и посоветовал «агрессорам разговаривать с Россией повежливее».