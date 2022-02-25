Рубцовчанин выплатил 240 тысяч ребёнку, на которого напал его лабрадор

Житель Рубцовска выплатил 240 тыс. рублей ребёнку, который получил телесные повреждения от его лабрадора. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Ответчик выгуливал собаку на детской площадке без поводка и намордника. Рядом гуляла семилетняя девочка, на которую напрыгнул лабрадор. От падения ребёнок получил компрессионные переломы трёх позвонков.

Решением суда Рубцовска владельца лабрадора обязали компенсировать девочке не только физический, но и моральный ущерб. Общая сумма выплат составила 240 тыс. рублей.

Напомним, сегодня, 25 февраля, депутаты АКЗС внесли изменения в закон, который наделяет самоуправление Алтайского края государственными полномочиями в обращении с бездомными животными. Муниципалитеты будут получать на отлов животных не 16, а 24 млн рублей.