Рубцовчанка втянула в аферу мать: перевели сотни тысяч и пока ждали бонусы добавили ещё полмиллиона

В Алтайском крае мошенники похитили более 800 тысяч рублей у женщины и её дочери, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 51-летняя жительница Рубцовска, которая в сентябре разместила в интернете объявление с целью заработать денег.

«Позвонил неизвестный мужчина. Потерпевшая, действуя по инструкции, оформила виртуальную карту и частями перечислила 308 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Через неделю злоумышленник предложил вывести накопленные бонусы на банковский счёт третьего лица. Рубцовчанка решила использовать для этого банковскую карту матери и сообщила ей об этом. Пенсионерка заинтересовалась предложением и сама начала переводить деньги, надеясь заработать.

«Женщины перевели мошенникам 830 тысяч рублей», — уточнили в МВД.

Ранее на Алтае пенсионерка на 4 млн рублей укрепила финансовое положение мошенников, а хотела своё.