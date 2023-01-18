Руководство МВД Украины погибло при падении вертолёта под Киевом

Вертолёт упал на детский сад возле жилого дома

18 января 2023, 15:41, ИА Амител

Фото: t.me/opersvodki

Глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин погибли в результате крушения вертолёта в Броварах Киевской области, пишет "Коммерсант".

Вертолёт упал на детский сад возле жилого дома. Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба рассказал, что в саду находились дети и сотрудники заведения.

"Всего пока известно о 16 погибших, из них двое детей. Из них девять находились на борту вертолёта. 22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей", – отметил глава украинской Нацполиции Игорь Клименко.

Что стало причиной крушения, пока неизвестно.