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Руководство МВД Украины погибло при падении вертолёта под Киевом

Вертолёт упал на детский сад возле жилого дома

18 января 2023, 15:41, ИА Амител

Фото: t.me/opersvodki
Фото: t.me/opersvodki

Глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин погибли в результате крушения вертолёта в Броварах Киевской области, пишет "Коммерсант".

Вертолёт упал на детский сад возле жилого дома. Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба рассказал, что в саду находились дети и сотрудники заведения.

"Всего пока известно о 16 погибших, из них двое детей. Из них девять находились на борту вертолёта. 22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей", – отметил глава украинской Нацполиции Игорь Клименко.

Что стало причиной крушения, пока неизвестно.

 

Комментарии 19

  • Почему вертолёт над городом летает?
    18 января, Гость   Ответить
  • Летал потому что ментовский.
    18 января, Гость   Ответить
  • Прямая есть кратчайшее расстояние между 2мя точками. Экономят.
    18 января, Гость   Ответить
  • Опять на Россию все свалят. Мы мол все подстроили.
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, ну авиаторы же все говорят что авиация это самый безопасный транспорт - поэтому почему бы и не лететь над дет садом
    18 января, Гость   Ответить
  • Почему вертолёт над городом летает? ---- над Барнаулом тоже частенько летает
    18 января, Гость   Ответить
  • Опять на Россию все свалят. ******* Да понятно, что теперь кровные враги на века!!!
    18 января, Гость   Ответить
  • С чеченцами за полтора десятка лет замирились.Сейчас помогают нациков лупить.
    18 января, Гость   Ответить
  • "Почему вертолёт над городом летает?" --- Гость, у нас тоже вертолёты над городом постоянно летают.
    18 января, Гость   Ответить
  • Детей жалко. Неужели нельзя было в сторону от детсада вырулить при падении?
    18 января, Гость   Ответить
  • С чеченцами за полтора десятка лет замирились.Сейчас помогают нациков лупить. ***** Но русские в Чечне уже не живут. И никогда жить не будут!
    18 января, Гость   Ответить
  • Но русские в Чечне уже не живут. И никогда жить не будут!////////////////Не тупи! В Чечне живут русские чеченцы.
    18 января, Гость   Ответить
  • С чеченцами за полтора десятка лет замирились.Сейчас помогают нациков лупить.---Сами то верите в это?
    18 января, Гость   Ответить
  • Как поляки - будут скрести в гвинтокрилом и наскребут динамиту, обвинят Россию в диверсии. Берёзы там случайно не было?
    18 января, Гость   Ответить
  • Руководство украины даже когда дохнет, детей губит.
    18 января, Гость   Ответить
  • Гость, Может те чеченцы с которыми я там общался мне привиделись? А на счёт русских в Чечне: сами чеченцы разве не граждане России? Это раз. Знаю нескольких славян, живущих в Чечне, причем с семьями.
    18 января, Гость   Ответить
  • А какие сейчас проблемы в Чечне?Тысячи пехотинцев там не собирают и не отправляют вна Украину для боевых действий?
    18 января, Гость   Ответить
  • Эти твари и сдохнуть нормально не могут. Потянули за собой детей.
    18 января, Гость   Ответить
  • Эти твари и сдохнуть нормально не могут. Потянули за собой детей --- хороший пост
    19 января, Гость   Ответить
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