«Король футбола». Чем запомнился бразилец Пеле?

Пеле скончался в возрасте 82 лет

30 декабря 2022, 02:27, Антон Дегтярев

Пеле/ Фото: en.wikipedia.org

Великий бразильский футболист Пеле скончался на 83 году жизни от рака 29 декабря. Об этом в социальных сетях рассказала его дочь Келли Насименту. Последний месяц бразильский футболист провёл в больнице — у него обнаружили рак толстой кишки.

Amic.ru рассказывает, кто такой Пеле и чем именно он знаменит.

Кто такой Пеле?

Пеле — один из величайших футболистов мира. Играл на позициях нападающего и атакующего полузащитника. За свою феноменальную игру он получил прозвище «Король футбола». Всего за свою карьеру он забил 1289 голов в 1363 играх. Из них 812 матчей были официальными, в них он отметился 757-ю мячами.

Что он выиграл со сборной?

Пеле — единственный футболист, который три раза становился чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). На Чемпионате Южной Америки в 1959 году Пеле вместе с командой завоевал серебро.

Также в составе сборной Пеле дважды выиграл Кубок Рока (турнир проводился между сборными Бразилии и Аргентины). Всего за сборную Бразилии он провел 92 матча и забил в них 72 гола.

За какие клубы играл Пеле?

Пеле играл за клубы «Сантос» (из Бразилии) и «Нью-Йорк Космос» (США). Причем большую часть картеры он провел в «Сантосе», где выступал с 1956 по 1974 год и сыграл 1120 игр и забил 1087 голов.

За американский «Нью-Йорк Космос» Пеле вышел на поле 107 раз раза и отметился 64 мячами.

В составе «Сантоса» Пеле два раза выигрывал Межконтинентальный кубок и Кубок Либертадорес, завоевал Суперкубок межконтинентальных чемпионов, четыре раза победил в турнире Рио-Сан-Паулу, стал пятикратным чемпионом Бразилии, десятикратным чемпионом Лиги Паулиста и обладателем Кубка Робертан. Также он становился победителем Североамериканской футбольной лиги в составе «Нью-Йорк Космос».

Граффити с Пеле/ Фото: unsplash.com

Какие личные регалии есть у Пеле?

На чемпионате мира 1970 года Пеле стал лучшим игроком, на ЧМ-1958 года он стал лучшим молодым игроком. Дважды он попадал в символическую сборную чемпионатов мира. В 1973 году Пеле назначили футболистом года в Южной Америке.

Футбольная комиссия ФИФА признала Пеле лучшим футболистом XX века. Международный Олимпийский комитет дал ему звание лучшего спортсмена XX века. По версии журнала France Football занимает первое место среди лучших игроков XX века, на первую строчку рейтинга XX века поставил его и журнал World Soccer. Пеле и в список лучших футболистов «ФИФА 100».

ФИФА включила Пеле в символическую сборную лучших игроков в истории чемпионатов мира по версии ФИФА. А Time включил его в список 100 наиболее влиятельных людей мира.

За все свои достижение Пеле прозвали «Королем футбола». А в 2014 году он получил почетный «Золотой мяч ФИФА».

Что делал Пеле после футбола?

После ухода из футбола Пеле занимал несколько важных постов. В 1992 году он был послом ООН по вопросам экологии, В 1995-1998 годах Пеле работал министром спорта Бразилии.

Также после окончания футбольной карьеры Пеле писал автобиографии, снимался в кино (он участвовал в картине «Бегство к победе»), сочинял музыку и пропагандировал футбол.

О Пеле есть документальные фильмы «Это Пеле» (1974) и «Пеле навсегда» (2016). Также в США о нем сняли художественный фильм «Пеле: Рождение легенды».