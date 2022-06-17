Сбившего насмерть пятилетнего мальчика жителя Алтайского края заключили под стражу

В Алтайском крае суд заключил под стражу 63-летнего жителя Змеиногорского района, сбившего пятилетнего ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Происшествие случилось днём 13 июня в селе Таловка. Находящийся в нетрезвом состоянии водитель внедорожника ехал по дороге, а в попутном направлении двигался мальчик на велосипеде.

«Поравнявшись с ребёнком, водитель отвлёкся и не справился с управлением, совершив наезд на мальчика, после чего скрылся с места ДТП», — говорится в сообщении.

Мальчика в тяжёлом состоянии госпитализировали, однако 16 июня он скончался.

В отношении мужчины возбудили дело по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершённое в состоянии алкогольного опьянения»).

«По ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. <...> Расследование продолжается», — подчёркивается в пресс-релизе.