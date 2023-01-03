Семь человек погибли в ДТП в Алтайском крае с начала года

с 1 по 3 января в авариях погибли два человека, а третьего числа произошло ДТП, в котором погибли пять человек

03 января 2023, 17:55, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

С начала 2023 года на дорогах Алтайского края погибли семь человек. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

С 1 по 3 января в авариях погибли два человека, а третьего числа произошло ДТП, в котором погибли сразу пять человек.

Пострадали в авариях с 1-го по 3-е число 20 человек.

«Исходя из анализа аварийности, основными видами ДТП явились столкновения транспортных средств и наезд на пешехода», — сказано в сообщении.

Напомним, что в Поспелихинском районе «Лада» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Лексусом».

Все, кто находился в отечественном автомобиле, погибли. Позднее в больнице скончался водитель иномарки.