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В ГИБДД подтвердили информацию о смерти двух детей в аварии в Алтайском крае

Всего в результате происшествия погибли четыре человека

18 часов назад, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В ГИБДД прокомментировали информацию о смертельной аварии на трассе в Алтайском крае. Сообщения о гибели детей оказались достоверными.

«Предварительно установлено, что водитель — мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110 и двигаясь со стороны города Рубцовска в направлении города Барнаула, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Lexus RX 300», — сказано в сообщении.

В результате погиб водитель автомобиля «Лада», а также его пассажиры: женщина 1989 года рождения и дети 2009 и 2011 годов рождения.

Водитель иномарки и двое пассажиров получили различные травмы и были госпитализированы.

Комментарии 6

  • Водителей на дорогах очень мало. А вот дебилов и дегенератов на скоростных авто полно. Посмотрите, как водят автобусы и газели. Разве это развитие? Д Е Г Р А Д А Ц И Я полнейшая в головах.
    13 часов назад, Гость   Ответить
  • И водитель встречника.
    14 часов назад, Гость   Ответить
  • Каждый день. Что-то не так в головах водителей. Соболезнования родным
    16 часов назад, Гость   Ответить
  • Семью всю убил.
    16 часов назад, Гость   Ответить
  • Ведро вазовское очень опасная машина.
    16 часов назад, Гость   Ответить
  • куда гнал.
    17 часов назад, Гость   Ответить
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