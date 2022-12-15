Семь школ в Алтайском крае полностью закрыли на карантин

Из-за ОРВИ в Алтайском крае на карантин закрыли семь школ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Школы закрыли в Ельцовском, Каменском, Первомайском и Целинном районах, а в Бийском, Ельцовском и Усть-Пристанском районах закрыли три детских сада.

Также сообщается, что частично закрыли на карантин 328 классов в 82 школах и 327 групп в 152 детских садах.

В период с 5 по 11 декабря в регионе зарегистрировали 34,4 тысячи случаев заражения ОРВИ. Этот показатель на 28,6% выше показателя прошлой недели.

Среднекраевой показатель заболеваемости превышен в Барнауле, Заринске, а также в Благовещенском, Ельцовском, Усть-Пристанском, Целинном и Шелаболихинском районах.