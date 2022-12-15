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Семь школ в Алтайском крае полностью закрыли на карантин

Частично закрыли 328 классов в 82 школах и 327 групп в 152 детских садах

15 декабря 2022, 14:50, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Из-за ОРВИ в Алтайском крае на карантин закрыли семь школ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Школы закрыли в Ельцовском, Каменском, Первомайском и Целинном районах, а в Бийском, Ельцовском и Усть-Пристанском районах закрыли три детских сада.

Также сообщается, что частично закрыли на карантин 328 классов в 82 школах и 327 групп в 152 детских садах.

В период с 5 по 11 декабря в регионе зарегистрировали 34,4 тысячи случаев заражения ОРВИ. Этот показатель на 28,6% выше показателя прошлой недели.

Среднекраевой показатель заболеваемости превышен в Барнауле, Заринске, а также в Благовещенском, Ельцовском, Усть-Пристанском, Целинном и Шелаболихинском районах.

Комментарии 5

  • Самая лучшая запись на приём к врачу в России на Алтае. Попов даже обещал поделиться опытом. Живём в стране чудес...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а что не так? сегодня без проблем записались через гос-услуги, бесплатный педиатр. А платный хоть завтра - пожалуйста!!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • у нас с 15го садик закрыт тоже, до 21го
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Правильное решение. Когда - то так и делали. В пик заболеваемости закрыли всю школу на неделю - это лучше чем всю зиму по классу закрывать и постоянно кувыркаться в соплях окружающих.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Пусть закроют школы уже, дети отдохнут хоть
    15 декабря, Гость   Ответить
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