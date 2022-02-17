Серьезное ДТП с участием скорой помощи произошло в Зональном районе

Серьёзная авария с участием машины скорой помощи произошла в Алтайском крае. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе “Инцидент Барнаул”.

Судя по снимкам, которые опубликовали в группе, УАЗ медиков столкнулся с иномаркой и получил серьёзные повреждения.

Травмирован в результате аварии как минимум один человек. Коллеги оказали пострадавшему медику помощь на месте происшествия. Информации о его состоянии нет.

После ДТП на проезжей части образовался затор. Сотрудники ГИБДД устанавливают подробности и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в аварии на шоссе Ленточный бор в Барнауле.