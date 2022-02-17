Серьезное ДТП с участием скорой помощи произошло в Зональном районе
УАЗ, на котором двигались медики, получил серьёзные повреждения
17 февраля 2022, 08:36
Серьёзная авария с участием машины скорой помощи произошла в Алтайском крае. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе “Инцидент Барнаул”.
Судя по снимкам, которые опубликовали в группе, УАЗ медиков столкнулся с иномаркой и получил серьёзные повреждения.
Травмирован в результате аварии как минимум один человек. Коллеги оказали пострадавшему медику помощь на месте происшествия. Информации о его состоянии нет.
После ДТП на проезжей части образовался затор. Сотрудники ГИБДД устанавливают подробности и обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в аварии на шоссе Ленточный бор в Барнауле.
Несколько человек пострадали после столкновения трёх авто на шоссе Ленточный Бор в Барнауле
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