Шесть домов полностью уничтожены в результате природного пожара в Змеиногорске

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц города Змеиногорска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данным следствия, днём 9 октября 2022 года в районе улицы Тронова в городе Змеиногорске произошло возгорание растительности. В результате порывистого ветра огонь распространился на жилые помещения и постройки местных жителей», — сказано в сообщении.

Огнём полностью уничтожены шесть домов с надворными постройками. Ещё у одного дома сгорела крыша.

В ходе следствия специалисты дадут оценку действиям должностных лиц.

В прокуратуре отметили, что ход расследования и вопросы оказания помощи гражданам, потерявшим имущество, поставлены на особый контроль Змеиногорской межрайонной прокуратурой.

Напомним, что о природном пожаре в Змеиногорском районе стало известно 9 октября. По данным МЧС, два очага пожара возникли на расстоянии 2,5 километра друг от друга, после чего пламя добралось до жилых домов.

По предварительным данным, никто не пострадал.