Школьница погибла в ДТП в Алтайском крае

Девочка 2008 года рождения погибла в результате ДТП на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

«17.04.2022 на 74-м километре автодороги А-322 Горняк — Староалейское в Третьяковском районе водитель — женщина 1992 года рождения за рулём автомобиля Lifan Х60, двигаясь со стороны села Староалейское в направлении города Горняка, не справилась с управлением и допустила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие — электроопору», — сказано в сообщении.

В результате происшествия ребёнок скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Правоохранители проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Павловске в результате аварии скончался мотоциклист. Водитель иномарки не уступила ему дорогу.