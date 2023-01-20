Женщина за рулем иномарки протаранила полицейскую машину в Барнауле

По словам очевидцев, она старалась уйти от столкновения с автомобилем, который остановился перед ней

20 января 2023, 08:12, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Женщина протаранила полицейский автомобиль у пешеходного перехода в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

"19 января в 15:55 на улице Антона Петрова, около дома № 190, произошло ДТП – наезд на стоящий служебный патрульный автомобиль", – рассказали в региональном ГИБДД.

32-летняя женщина за рулём кроссовера врезалась в патрульный автомобиль Skoda. По словам очевидцев, она пыталась уйти от столкновения с машиной, которая остановилась перед ней.

В результате аварии никто не пострадал.