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Женщина за рулем иномарки протаранила полицейскую машину в Барнауле

По словам очевидцев, она старалась уйти от столкновения с автомобилем, который остановился перед ней

20 января 2023, 08:12, ИА Амител

Фото:
Фото: "Инцидент Барнаул"

Женщина протаранила полицейский автомобиль у пешеходного перехода в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

"19 января в 15:55 на улице Антона Петрова, около дома № 190, произошло ДТП – наезд на стоящий служебный патрульный автомобиль", – рассказали в региональном ГИБДД.

32-летняя женщина за рулём кроссовера врезалась в патрульный автомобиль Skoda. По словам очевидцев, она пыталась уйти от столкновения с машиной, которая остановилась перед ней.

В результате аварии никто не пострадал.

 

Комментарии 9

  • гайцы стоят где попало !
    20 января, Гость   Ответить
  • почему только номер курицы зарихтовали? а остальные нет? страна должна знать своих кукушек
    20 января, Гость   Ответить
  • страна должна знать своих кукушек... А ты за всю страну не говори.
    20 января, Гость   Ответить
  • А ты за всю страну не говори.-------- вот и кукушка вылетела из гнезда. признавайся. в телефон втыкала и клювом прощелкала?
    20 января, Гость   Ответить
  • а как её накажут?
    20 января, Гость   Ответить
  • Мужчины то у нас крутые, остряки такие все)))
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, А где видно, что они где попало стоят??? Они на полосе или высунули авто на полосу? На их месте могла быть любая машина. Но это же ПОЛИЦЕЙСКАЯ машина. Сенсация!!! Писать просто больше не о чем.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, курица снесла полицейскую машину, конечно, это же интересно и все-таки достаточно редкое событие. Если бы твое ржавое ведро зацепили - это никому не интересно было бы.
    20 января, Гость   Ответить
  • ЗАПРЕТИТЬ ВЫДАВАТЬ ПРАВА ОСОБЯМ ЖЕНСКОКО ПОЛА
    20 января, Гость   Ответить
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