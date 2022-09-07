Сибирячка обвинила в смерти дочки врачей роддома, где другой младенец упал на пол во время родов

Жительница Новосибирска рассказала, как в мае в местном роддоме умерла её новорожденная дочь. Поведать историю «КП-Новосибирск» она решила после другого случая в этом же учреждении, где младенец ударился головой о бетонный пол во время родов.

Ранее сообщили, что в роддоме младенец получил перелом черепа, при этом в документах медики указали, что роды проходили дома и ребёнок родился месяцем ранее.

25-летняя Анна рассказала, что во время беременности берегла себя, как хрустальную вазу: стояла на учёте в женской консультации, обследовалась и пила витамины.

«Все анализы были в норме. УЗИ, КТГ проходила по графику, отклонений не выявляли. Вирусными заболеваниями я не болела. Инфекционист говорил, что давно таких идеальных анализов не видел», — подчеркнула она.

В роддом сибирячка поехала не дожидаясь схваток, только вот обратно вернулась без ребёнка. Ночью она почувствовала сильную боль, вызвали врача, которая осмотрела и отправила в родовую. Там роды затянулись, но Анну просили полежать еще немножко. Позже проткнули околоплодный пузырь — отошли тёмно-зелёные воды, что считается тревожным сигналом, но женщину опять попросили ещё полежать.

Спустя несколько часов Анна позвала медсестру. Та сказала, что в такой ситуации необходимо не ждать, а кесарить.

«А меня зачем-то продержали столько времени. На каталке повезли на операцию. В 6:01 достали мою дочь. Она слабо крикнула, после этого её увезли в реанимацию. Моя девочка наглоталась зелёных вод. Я же просила помочь, но меня будто не слышали», — рассказала сибирячка.

После к Анне пришёл заведующий детской реанимацией и заявил, что у девочки порок сердца, врождённая пневмония, кровоизлияние в лёгкие и сепсис. В общем, организм младенца поедала инфекция, но никто не сказал, какая именно.

Женщину попросили подписать согласие на то, что новорожденную будут лечить разными антибиотиками, чтобы «методом тыка» выявить нужный. Она подписала все бумаги — лишь бы ребёнка спасти. Позже, указала Анна, врачи сказали, что сердечко девочки не выдерживает, а также возникла почечная недостаточность.

Сибирячка подчеркнула, что хотела перевести ребёнка в другую клинику, но в роддоме уверяли, что есть всё необходимое. К дочери её не пускали, а на третьи сутки разрешили попрощаться, пока та была ещё жива.

«Сказали: „Можете уже всё что угодно делать: обнимать, целовать. Потому что ей не помочь уже“», — рассказала Анна.