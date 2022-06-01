Сильные порывы ветра повалили деревья на нескольких улицах Барнаула
В некоторых местах массивные стволы рухнули на припаркованные машины
1 июня 2022, 18:05, Илья Звягинцев
В результате прошедшей по Барнаулу пылевой бури на нескольких улицах города рухнули деревья. Об этом рассказали подписчики в сообществе «Инцидент Барнаул».
По словам подписчиков паблика, деревья упали на улицах Эмилии Алексеевой, Германа Титова, Маяковского и Георгия Исакова. В некоторых местах массивные стволы падали на парковки и могли повредить припаркованные автомобили.
Ранее жители Барнаула показали небо, закрытое тёмными тучами, а также массы пыли, которые ветром переносит по улицам.
На Докучаева порывистый ветер разнес торговые палатки.
Пылевая буря добралась до Барнаула. Ветер валит деревья и рушит хрупкие конструкции
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