Силовики проверяют информацию о взрывах на военном аэродроме в Энгельсе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что опасности для объектов жилой инфраструктуры нет

26 декабря 2022, 10:50, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Силовики проверяют данные о происшествии на военных объектах в городе Энгельс Саратовской области. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Уважаемые земляки, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет», — написал Бусаргин.

Он добавил, что информация об эвакуации гражданского населения не соответствует действительности, а сообщения о взрывах на аэродроме проверяют силовые структуры.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на аэродроме произошел взрыв. Как сообщает Baza, в результате происшествия погибли три человека. По информации СМИ, речь может идти об атаке беспилотником, однако официально эта информация не подтверждена.