Три человека погибли при пожаре в алтайском городе
Возгорание случилось в жилом доме
27 января 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
В городе Рубцовске Алтайского края погибли три человека при пожаре в жилом доме, сообщают в телеграм-канале "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Происшествие случилось вечером 26 января на улице Заводской. В тушении участвовали три отделения пожарной охраны на автоцистернах, 12 человек личного состава.
"В результате пожара погибло три человека. Причины пожара устанавливаются", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что жительницу Рубцовска, которая сожгла своего любовника в его же машине, отдали под суд.
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