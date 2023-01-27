Три человека погибли при пожаре в алтайском городе

Возгорание случилось в жилом доме

27 января 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В городе Рубцовске Алтайского края погибли три человека при пожаре в жилом доме, сообщают в телеграм-канале "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Происшествие случилось вечером 26 января на улице Заводской. В тушении участвовали три отделения пожарной охраны на автоцистернах, 12 человек личного состава.

"В результате пожара погибло три человека. Причины пожара устанавливаются", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что жительницу Рубцовска, которая сожгла своего любовника в его же машине, отдали под суд.