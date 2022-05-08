Склад газовых баллонов загорелся в Новоалтайске
Открытое горение уже ликвидировали
8 мая 2022, 10:23, Никита Черников
В Новоалтайске утром 8 мая загорелся склад газовых баллонов на улице Переездная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Горело не только само здание, но и сухая трава вокруг. В тушении задействовали 36 человек и 11 единиц техники. Площадь возгорания составила около 300 м².
«В 9:56 открытое горение на месте пожара <...> ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работу до полной ликвидации», — говорится в сообщении.
Ранее алтайская аэромобильная группировка МЧС отправилась в Красноярский край бороться с природными пожарами.
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