Следком возбудил уголовное дело из-за низкой температуры в домах в районе Алтайского края

В некоторых квартирах она опустилась до +10 градусов, из-за чего жильцы записали видеообращение

19 января 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело о халатности из-за обращений жителей многоквартирных домов в Шипуновском районе из-за низкой температуры. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, на протяжении отопительного сезона 2022-2023 года температура в помещениях была не соответствующей нормам.

Обстоятельства заставили жильцов записать видеообращение к органам власти. Граждане обратили внимание на то, что в районе ввели в эксплуатацию дорогую модульную котельную, а летом – поменяли трубы на теплотрассе. Однако квартиранты, среди которых есть и пожилые люди, всё ещё мерзнут, а в государственной жилищной инспекции дают лишь формальные отписки.

В ходе процессуальной проверки следователи провели поквартирный обход и зафиксировали недостаточный температурный режим – в некоторых он достигал +10 градусов.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства нарушения прав людей, им предстоит оценить действия должностных лиц местной администрации и МУП "Шипуновский" на предмет халатности.