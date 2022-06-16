Следователи начали проверку после сообщения о пожилой пациентке, которая начала гнить в барнаульской больнице

В Барнауле следователи начали проверку после сообщения о ненадлежащем оказании медицинской помощи пожилой женщине, которая «сгнила» в больнице № 5. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Ранее в соцсетях жительница города пожаловалась, что её бабушка после выписки из медучреждения, куда её в феврале положили с подозрением на инсульт и ковид, на днях вернулась домой с многочисленными гниющими ранами на ступнях, бёдрах и пояснице. Кроме того, родственница потерпевшей утверждала, что посещать пенсионерку, когда она лежала в больнице, ей не разрешали.

«По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки», — сообщили в управлении.

В ходе проверки следователи выяснят обстоятельства случившегося, а также дадут оценку действиям персонала больницы на предмет качества оказания помощи пациентке. Процессуальное решение примут по итогам проверки.