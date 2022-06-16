Соцсети: пожилая женщина «сгнила» в барнаульской больнице

Пожилая жительница Барнаула начала «гнить» во время лечения в горбольнице № 5. Об этом рассказала её родственница в паблике «Инцидент Барнаул».

Женщина сообщила, что пенсионерку с подозрением на инсульт увезли на скорой 21 февраля.

«Так как у бабушки была высокая температура, положили её в КГБУЗ „Городская больница №5, г. Барнаул“ с подозрением на ковид. В итоге в этот же день бабушку перевели в реанимацию. Состояние было стабильно тяжёлое из-за инсульта или из-за ковида — непонятно, но суть не в этом. Посещения были запрещены! Только звонки», — рассказала горожанка.

По её словам, на днях пожилую женщину выписали из больницы, и когда родственники начали дома делать ей перевязку, то «просто оказались в недоумении, шоке и непонимании, что делать с этим».

Пришедшая на вызов терапевт, как отмечает женщина, сказала, что «никогда такого не видела». Согласно приложенным к посту кадрам, которые мы не можем показать по этическим причинам, у престарелой горожанки гниёт кожа на ступнях, бёдрах и пояснице.

«Как можно вот так относиться к человеку? Как можно было до этого состояния довести? Да они бы позвонили и сказали, что не справляются, мы бы домой её забрали», — посетовала родственница пострадавшей.

Ранее жительница Новосибирска покрылась уродливыми шрамами и рубцами после неудачного удаления жировых тканей вместе с кожей.