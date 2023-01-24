Следователи начали проверку из-за своры собак, угрожающей жильцам дома в Барнауле

Правоохранители в рамках проверки совместно с заявителем выехали на место и зафиксировали там "следы пребывания бездомных животных"

24 января 2023, 19:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следователи начали проверку из-за обращения представителя домкома барнаульской многоэтажки из-за угрозы нападения бездомных животных на людей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Ранее в аккаунт следственных органов обратилась жительница дома на улице Смирнова. По словам женщины, рядом со зданием бездомные бродячие животные собираются в стаю и создают угрозу местным жителям, в том числе и детям. Кроме того, собаки ранее неоднократно нападали на людей.

Следователи в рамках проверки совместно с заявителем выехали на место и зафиксировали там "следы пребывания бездомных животных".

"Необходимо отметить, что в настоящее время только в городе Барнауле следователями проводятся несколько процессуальных проверок по факту халатности должностных лиц, в чьи обязанности входит регулирование вопросов бесконтрольного пребывания безнадзорных животных в местах проживания людей. В ходе проверок следователями будет дана принципиальная юридическая оценка всем фактам обращений граждан. По результатам проверок будет принято процессуальное решение", – заявили в ведомстве.

В прокуратуре Барнаула отметили, что также постоянно осуществляют надзор за реализацией полномочий по отлову бездомных животных. В частности, в Центральный районный суд уже направили исковое заявление о возложении обязанности на администрацию и компанию, которое обязано отлавливать бездомных животных, немедленно организовать их поимку.

Всего районные прокуроры направили в суды пять заявлений в интересах граждан о взыскании компенсации морального вреда, причинённого нападением безнадзорных животных.