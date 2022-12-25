Трое детей пострадали от укусов бездомных животных на Алтае за неделю

Всего за семь дней в регионе покусали семерых человек

25 декабря 2022, 10:38, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Семь человек в Республике Алтай покусали бездомные животные за неделю с 17 по 23 декабря. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая» со ссылкой на управление краевого Роспотребнадзора.

Среди пострадавших трое детей. В Усть-Коксинском районе бездомная собака укусила 14-летнего ребенка.

В Кош-Агачском и Майминском районах ребёнка и взрослого покусали домашние собаки.

Также отмечается, что девочку из Горно-Алтайска за указанный период покусала бездомная кошка.