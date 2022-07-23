Следователи проверяют информацию о травмировании мальчика на батуте в Барнауле

Следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка на батуте в Барнауле. Об этом сообщили в региональном СК.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что ребенок получил травму на аттракционе. Мама мальчика рассказала о том, что во время развлечения на батуте ее сын сломал позвоночник.

Следователи организовали проверку по данному сообщению.

«В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, следственными органами будет дана юридическая оценка действиям руководства и сотрудников детского центра на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей», — сказано в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.