Следователи проверяют видео с унесённый водой девочкой в Барнауле

В Барнауле следователи проверяют видео, на котором девочку потоком воды унесло на проезжую часть, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по Алтайскому краю.

30 июля ребёнка едва не утащило под колёса автомобиля течением, образовавшимся после дождя. Инцидент произошёл на пересечении улиц Попова и Сергея Семёнова. Девочка не попала под проезжающие мимо машины, но потоком её понесло дальше. Пешеходу помогли трое молодых людей.

«По данному факту следственными органами проводится предварительная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Readovka отмечает, что после случая с унесённой водой девочкой краевая прокуратура проверяет водоотведение в городе.