В Барнауле ребенка едва не унесло течением под колеса автомобиля

В Барнауле ребёнка едва не утащило под колёса автомобиля течением, образовавшимся после дождя. Об этом сообщили в телеграм-канале «В курсе 22».

Уточняется, что инцидент произошёл на пересечении улиц Попова и Сергея Семёнова. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как ребёнок переходит дорогу, но в какой-то момент течение начинает сносить его с пешеходного перехода.

Чудом ребёнок не попал под проезжающие мимо машины, но течением его понесло дальше. Информации о том, что с ним стало, нет.

В комментариях под постом пользователи возмутились тому, что взрослые даже не попытались спасти ребёнка.