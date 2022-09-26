Следователи установили личность напавшего на школу в Ижевске

Следователи установили личность преступника, напавшего на школу в Ижевске. Об этом сообщили в СК.

Нападавший — мужчина 1988 года рождения. Ранее он проходил обучение в этой школе.

Следователи проводят обыски по месту жительства злоумышленника, изучают его личность, взгляды и окружение.

Ранее в СК сообщили, что в результате нападения на школу погибли 13 человек. Семеро из них — дети.

Пострадали в результате нападения ещё 14 человек.