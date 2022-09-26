Следователи установили личность напавшего на школу в Ижевске
Мужчина 1988 года рождения ранее проходил обучение в этом образовательном учреждении
26 сентября 2022, 17:20, Илья Звягинцев
Следователи установили личность преступника, напавшего на школу в Ижевске. Об этом сообщили в СК.
Нападавший — мужчина 1988 года рождения. Ранее он проходил обучение в этой школе.
Следователи проводят обыски по месту жительства злоумышленника, изучают его личность, взгляды и окружение.
Ранее в СК сообщили, что в результате нападения на школу погибли 13 человек. Семеро из них — дети.
Пострадали в результате нападения ещё 14 человек.
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