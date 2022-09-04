Смертельное ДТП произошло на алтайской трассе

Смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул — Бийск в Алтайском крае, сообщает «Инцидент Барнаул» в воскресенье, 4 сентября.

По информации очевидицы, в аварии участвовали порядка четырёх-пяти автомобилей. «Один из них загорелся и ещё три или четыре разбитые в хлам», — рассказала женщина.

В паблике Barnaul 22 уточняют, что авария случилась рядом с селом Полковниково Косихинского района. Сообщается также об одном погибшем.

Кадр из видео / Barnaul 22

На месте работают экстренные службы. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 92-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет.