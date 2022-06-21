СМИ: человек погиб при столкновении иномарки с грузовиком в Бийске

Смертельное ДТП произошло в Бийске днём 21 июня, сообщает «Бийский рабочий».

По данным издания, в Коммунарском переулке в районе пересечения с улицей Сенной легковой автомобиль залетел под грузовик.

Водитель иномарки погиб на месте, отмечают очевидцы. По их информации, причиной произошедшего стало несоблюдение дистанции.

На месте работают спецслужбы, обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, 20 июня в Барнауле пострадал мотоциклист при столкновении с легковым авто.