Как минимум два человека погибли при падении самолета Ил-76 в Рязани

Два человека погибли в результате крушения самолёта Ил-76 в Рязани, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Рязанской областной клинической больнице изданию рассказали, что три человека госпитализированы. Ранее информационное агентство писало о пяти пострадавших.

В то же время Mash сообщает о троих погибших. По его данным, на борту было девять человек, а не десять, как ранее сообщал ТАСС. Борт, по информации Telegram-канала, летел из Оренбурга в Белгород. В Рязани он приземлялся на дозаправку, но после взлета потерпел крушение.

Напомним, самолёт Ил-76 разбился в Рязани утром 24 июня. После крушения вспыхнул пожар, дым был виден во всех районах города.