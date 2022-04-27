СМИ: Участницу детского первенства России по шахматам загрызли собаки

В свободное время девочка пробралась на ограждённую территорию, где её встретила стая животных

27 апреля 2022, 14:05, Илья Звягинцев

12-летнюю участницу детского первенства России по шахматам насмерть загрызли собаки. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По информации источников, девочка поехала на соревнования вместе со своей мамой. Они остановились в оздоровительно-образовательном центре «Илона». В свободное время девочка пробралась на закрытую территорию, где на неё напали животные.

Через час тело ребёнка обнаружил мужчина, который подкармливал собак.

Ранее в Федерации шахмат России сообщили о приостановке детского первенства из-за гибели участницы. Возобновить соревнования невозможно, пока правоохранительные органы не установят все обстоятельства случившегося.

Первенства России по шахматам досрочно прервали из-за смерти 12-летней участницы

Первенства России по шахматам досрочно прервали из-за смерти 12-летней участницы

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