СМИ: Участницу детского первенства России по шахматам загрызли собаки

12-летнюю участницу детского первенства России по шахматам насмерть загрызли собаки. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По информации источников, девочка поехала на соревнования вместе со своей мамой. Они остановились в оздоровительно-образовательном центре «Илона». В свободное время девочка пробралась на закрытую территорию, где на неё напали животные.

Через час тело ребёнка обнаружил мужчина, который подкармливал собак.

Ранее в Федерации шахмат России сообщили о приостановке детского первенства из-за гибели участницы. Возобновить соревнования невозможно, пока правоохранительные органы не установят все обстоятельства случившегося.