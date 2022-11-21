СМИ узнали подробности смерти девочки после выпитого пива в Алтайском крае

17 ноября в Алтайском крае погибла 16-летняя девушка. По данным следствия, она выпила пива, после чего скончалась.

Подробности случившегося сообщает «КП-Алтай». По информации источников, семья, в которой проживала девочка, была благополучной.

Предполагается, что школьница могла выпить две бутылки пива и покурить вейп. После этого она почувствовала себя плохо и через некоторое время скончалась. Младший брат пытался привести сестру в чувство, но безрезультатно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней.

Врач анестезиолог-реаниматолог, токсиколог Олег Першин рассказал, что дети нередко попадают на больничную койку после употребления алкоголя. При этом он отметил, что одна или две бутылки пива, скорее всего, не могут убить.

Специалист предположил, что причиной смерти может стать врождённая патология или травма, полученная в результате падения.