Снесенная крыша и поваленные деревья. Мощный ураган прошел в Алтайском крае

В райцентре Волчихинского района Алтайского края днем 24 июля прошел мощный ураган. О последствиях стихии жители Волчихи рассказали в паблике «Инцидент Барнаул».

Люди отмечают, что с крыши местного детсада снесло кусок шифера. Также из-за ветра повалились деревья — у некоторых жителей оказались повреждены заборы. О пострадавших информации нет.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Помимо этого, непогода сегодня накрыла и Новичихинский район. В сообществе «В курсе 22» местные рассказали о сильном граде.

Напомним, что в Алтайском крае днем 24 июля и в первой половине ночи 25 июля прогнозируют дожди, грозы с градом и сильный ветер.