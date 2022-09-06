Собака напала на ребёнка во время урока физкультуры в школе

В Рубцовске собака напала на ребёнка во время урока физкультуры. Об этом рассказал автор сообщества «Блогерша Рубцовск».

В городских родительских чатах распространяется информация о том, что на первом уроке в школе № 7 животное напало на ребёнка. Подробности инцидента не уточняются.

При этом горожане отмечают, что вопрос бродячих собак в городе до сих пор не решён. На улицах Рубцовска можно встретить стаи дерущихся животных.

Ранее сообщалось, что в Барнауле бродячие собаки кидаются на женщин с колясками.